Padre Fábio de Melo vai ser repórter do 'Domingão com Huck'

O padre-galã mais falado do Brasil agora também será repórter! A Rede Globo anunciou que o Padre Fábio de Melo vai comandar um quadro especial no Domingão com Huck, em 2022. Na atração, que será chamada Fé na Estrada, Fábio de Melo viajará pelo país para contar histórias de fé e ações pelo bem.

Para quem está se perguntando: não, Luciano Huck não irá junto com o padre nessa jornada. O apresentador está preparando pessoalmente o roteiro de Fé na Estrada, a partir de histórias reunidas por uma equipe montada especialmente para a atração, segundo o Notícias da TV.

Essa é a primeira novidade anunciada para o novo Domingão com Huck. O plano da emissora era dar início a um programa totalmente novo a partir de janeiro, mas a saída antecipada de Fausto Silva forçou o novo apresentador a assumir rapidamente o comando do programa.