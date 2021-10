Reviravolta! Andressa Urach e Thiago Lopes reatam o casamento

Após uma semana agitada, Andressa Urach e Thiago Lopes decidiram voltar com o relacionamento. Nos últimos dias, o casal esteve envolvido em polêmicas, com o anúncio de separação e a volta de Andressa à prostituição. Porém, no último fim de semana, eles declararam a reconciliação. A partir da publicação de uma foto juntos, Thiago escreveu sobre a volta com a modelo.

"E assim estamos: em paz. E o final disso tudo desagradou muita gente. Não permitirei que meu filho nasça sem um pai e uma mãe presentes. Podem tirar o 'ex' quando se referirem a mim".

A modelo, que está grávida, também falou sobre porque voltou a abandonar a prostituição: "Pelo bem do nosso filho, decidimos lutar pela nossa família".