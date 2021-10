Karol Conká assume romance com ex de Jojo Todynho

Depois de um fim de semana de romance e curtição em Alagoas, Karol Conká e o jogador de futebol Polidoro Jr assumiram um relacionamento. A notícia veio neste domingo, 3, em vídeos no Instagram de Carlinhos Maia, influenciador e amigo do casal. Karol e Polidoro parecem felizes e despreocupados com as polêmicas que os cercam. Match perfeito!

Após a cantora passar o fim de semana em Alagoas com o jogador, rumores sobre a proximidade dos dois tomaram conta da web. O que mais despertou o interesse dos internautas foi o fato de Polidoro ser ex de Jojo Todynho. O relacionamento, contudo, só durou dois dias, devido a acusações de traição.

A Mamacita resolveu esclarecer tudo aos fãs, e tem lugar melhor do que os stories de Carlinhos Maia? O novo casal se colocou de frente às câmeras nas redes sociais do amigo. Conká contou que os dois se conheceram por meio de um amigo em comum, que os apresentou em uma festa de rap, e desde então conversaram todos os dias.