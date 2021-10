Jornalista relembra antiga entrevista com príncipe Harry: "Cheiro de cigarro e álcool"

A jornalista Katie Couric está dando o que falar após trechos de seu livro Going There surgirem online, antes do lançamento no dia 26 de outubro. E entre suas experiência marcantes, está uma entrevista com Príncipe Harry, em 2012.

Enquanto a ex-apresentadora do Today deve falar sobre seu trabalho na TV diurna e futura mudança para o Evening News, da CBS, Katie também vai discutir algumas de suas maiores entrevistas.

Segundo o Daily Mail, que obteve o manuscrito de Going There, Katie revelou como foi seu encontro com príncipe em um jogo de polo no Brasil, durante o que ela descreve como sua "fase selvagem".

No encontro em 2012, que ocorreu dois meses antes de sua famosa viagem a Las Vegas, onde ele foi fotografado nu, a jornalista supostamente disse que o cheiro de cigarro e álcool parecia "vazar de todos os poros" de seu corpo.

Katie estava encarregada de entrevistar Harry para um especial da ABC sobre o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II.