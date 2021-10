Camila Cabello, Helen Mirren e mais estrelas desfilam na semana de moda de Paris

A semana de moda de Paris está dando o que falar! E nesse domingo, 3, Camila Cabello, Helen Mirren e mais famosas roubaram a cena na cidade luz no desfile da L'Oréal.

Amber Heard, Katherine Langford e Kat Graham foram outras celebridades que desfilaram na passarela do desfile de privamera/verão 2022 da marca.

Através do Instagram, Camila celebrou sua chegada na capital francesa. Em seu carrossel de fotos, a musa escreveu: "Enchanté".

O evento teve como tema o empoderamento feminino e promoveu o programa de conscientização e treinamento da empresa Stand Up Against Street Harassment (Se Posicione Contra o Assédio de Rua), com o objetivo de combater o assédio de rua contra a mulher. Este ano também marca o 50º aniversário do famoso slogan da L'Oreal, "Porque você vale muito".

"O 'Le Defile' deste ano será uma plataforma notável para o empoderamento das mulheres, transmitindo uma forte mensagem de autoestima e perturbando as convenções de desfiles típicos ao convidar o público a se juntar ao programa Stand Up Against Street Harassment", disse a presidente da marca global L'Oréal A Paris, Delphine Viguier-Hovasse, em comunicado.