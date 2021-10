Veja Andrew Garfield soltando a voz no trailer de 'Tick, Tick...BOOM!'

Andrew Garfield impressionou não apenas os fãs, mas o mundo inteiro nesta segunda-feira, 4. O motivo? A Netflix divulgou o primeiro trailer do próximo filme de Lin-Manuel Miranda, com a participação de Garfield, intitulado Tick, Tick... BOOM!.

Descrito como uma adaptação do musical autobiográfico do criador de Rent, Jonathan Larson, o longa seguirá o jovem compositor de teatro enquanto ele tenta alcançar seus sonhos em New York antes de completar 30 anos.

"Tenho 29 anos", explica Jonathan, interpretado por Andrew, no trailer. "Eu trabalho no Moondance Diner. Tenho um musical de rock original que passei os últimos oito anos da minha vida escrevendo, reescrevendo e reescrevendo."

Dias antes de apresentar seu trabalho numa performance decisiva, Jonathan começa a sentir a pressão de todos ao seu redor, incluindo sua namorada Susan (Alexandra Shipp). "E se o wokshop acontecer e nada mudar?", pergunta ela no vídeo. "O que vai ser então Jonathan?"