Ariadna rebate Lary Bottino sobre pulseira: "Não vou reviver esse assunto"

A tour da pulseira de Ariadna Arantes não tem fim! Depois de Lary Bottino dizer sua versão sobre a briga em A Fazenda 13, da Record TV, Ariadna fez questão de voltar a falar sobre o assunto nesta segunda-feira, 4, nos Stories do Instagram.

"Ela me emprestou uma pulseira, um brinco e uma roupinha, só que no dia seguinte, eu ia muito cedo pro aeroporto e esqueci de devolver a pulseira e o brinco. Só que a gente era amiga, ela estava conversando comigo, aí continuei com a pulseira no braço pra não perder. Ela via no meu Instagram, eu nunca escondi", disse a peoa.

Porém, quando a musa foi reencontrá-la, a ex-De Férias Com o Ex, da MTV, não conseguiu vê-la devido ao repouso após uma lipoaspiração.

"Quando acordei da lipo, meu Instagram tinha um milhão de pessoas me chamando de ladra de pulseiras, falando que roubei a pulseira".