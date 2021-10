Recomendado para você : Juliette e Rodolffo cantam juntos em gravação de DVD

E os cactos não param! Neste domingo, 3, Israel e Rodolffo gravaram o novo DVD que contará com diversas colaborações. Além das participações de Maiara e Maraisa e de Kevinho, o que chamou a atenção do público foi a presença da campeã do BBB 21, Juliette Freire. A amizade entre Rodolffo e Juliette continuou mesmo depois do fim do reality show da TV Globo. No entanto, apesar de muitos shipparem o casal, também há aqueles que não gostam da interação entre os cantores.

Em publicação no perfil, a dupla sertaneja escreveu: "Mais um capítulo da nossa carreira sendo escrito. Ao Vivo Em Brasília! Vem aí". Já em relação a uma possível parceria dos ex-participantes do Big Brother Brasil, ainda não foi anunciado nenhum detalhe e parte de uma especulação do público.

Na web, só a aparição da paraibana no novo trabalho dos donos do hit Batom de Cereja, já foi motivo para levantar uma discussão sobre o suposto feat. Com um EP lançado recentemente, essa foi a primeira vez que ela esteve em uma gravação de DVD.