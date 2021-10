Nego do Borel alfineta Edir Macedo: "Patrocínio vale mais que uma vida?"

Nego do Borel não tem lidado nada bem com sua expulsão de A Fazenda 13, reality da Record TV. O funkeiro já usou as redes sociais diversas vezes para desabafar sobre a injustiça que acredita ter sofrido por parte da emissora e os impactos na saúde mental. Nesta segunda, 4, Nego do Borel voltou a tratar da questão no Instagram, dessa vez com um recado direto para Edir Macedo, o dono da Record TV: "Será que um patrocínio vale mais que uma vida?".

Em uma série de vídeos, o ex-peão desabafou sobre não estar conseguindo dormir, e por isso estar indo para festas e baladas. Foi ao chegar de uma, às 8h, que Borel abriu o jogo. "Caraca. foi covardia o que fizeram comigo. Dediquei meu tempo, fiquei 14 dias em quarentena, sem telefone, assinei o contrato bonitinho e fui tirado como um cachorro", disse o cantor.

"Isso porque o bispo, que é dono, respeito claro, dono da igreja", continuou. "Será que ele não viu isso tudo? Um patrocínio hoje é mais importante que uma vida, que um ser humano", questionou o ex-participante a Edir Macedo, dono da emissora.