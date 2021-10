A Fazenda 13: Lary Bottino nega roubo da pulseira de Ariadna

A famosa pulseira! Neste domingo, 3, a nova participante de A Fazenda 13, Lary Bottino, expôs o seu lado da história na briga com Ariadna Arantes. Durante conversa no reality show da Record TV, ao lado de Marina Ferrari, Tati Quebra Barraco e Sthe Matos, explicou a situação que passou nas redes sociais no final de 2020. Lary Bottino foi acusada pela ex-BBB de roubar uma pulseira que ela havia emprestado, quando viajavam pela Itália com Anitta.

Ao relembrar o que houve, disse como se deu o empréstimo. "Ela me emprestou uma pulseira, um brinco e uma roupinha, só que no dia seguinte, eu ia muito cedo pro aeroporto e esqueci de devolver a pulseira e o brinco. Só que a gente era amiga, ela tava conversando comigo, aí continuei com a pulseira no braço pra não perder. Ela via no meu Instagram, eu nunca escondi".

Porém, quando a amiga foi reencontrá-la, Lary havia feito uma lipoaspiração e não poderia vê-la no momento. "Quando acordei da lipo, meu Instagram tinha um milhão de pessoas me chamando de ladra de pulseiras, falando que roubei a pulseira." A ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV, ainda falou que se defendeu nos stories, mas toda a confusão desencadeada pela pulseira verde a levou a desenvolver depressão.