Bruna Marquezine abusa da transparência com look da Givenchy em Paris

Os looks de Bruna Marquezine dão o que falar por onde passa. Na Semana de Moda de Paris — evento voltado para isso — não poderia ser diferente. Para assistir ao desfile da grife parisiense Givenchy neste domingo, 3, Marquezine usou um outfit ousado, todo trabalhado na transparência, uma das tendências da temporada.

Fashionista como é, todas as peças do figurino eram assinadas pela Givenchy. O look era composto por um sutiã transparente, coberto por um colete aberto, um minissaia e botas de cano longo. Para completar, uma corrente — outra tendência da estação.

De acordo com o site oficial da marca, o sutiã custa R$1.180; o colar, R$18.380; e as botas, R$10.590. Ou seja, o look completo da musa custa em torno de R$30 mil!