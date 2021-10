Briga generalizada esquenta o clima em 'A Fazenda 13'

Bil Araújo reiterou que, se o ponto era machismo, Erasmo também teve várias ações machistas na casa. Em seguida, foi se entender com a ex bailarina do Faustão, e a peoa foi direto tirar satisfações com o cantor. "Eu nunca disse isso! Nunca falei sobre todos os homens, senão eu não teria ido desabafar com o Victor [Pecoraro]".