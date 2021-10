Emily Ratajkowski acusa Robin Thicke de assédio sexual em gravação de clipe

Gregory Pace/Shutterstock, Broadimage/Shutterstock

"Blurred Lines" chegou ao topo da Billboard Hot 100 em 2013. Contudo, algumas pessoas criticaram a letra da música por conter referências ao sexo não consensual.

"Pharrell e eu nunca escrevemos e nunca escreveríamos uma canção com uma conotação negativa como essa", disse Robin, em entrevista, em 2015, ao The New York Times. "Eu acho que a música por si só—eu não acho que isso teria existido. Uma vez que o clipe foi lançado, isso mudou a conversa".

Enquanto "Martel pretendia que o vídeo subvertesse a dinâmica do poder", o Sunday Times disse que Emily escreveu em seu livro: "Com esse gesto, Robin Thicke lembrou a todos no set que as mulheres na verdade não estavam no comando. Eu não tinha nenhum poder real como a garota dançando nua em seu clipe. Eu era nada mais do que uma manequim contratada".