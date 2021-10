Fernanda Medrado conta por que desistiu de 'A Fazenda': "Acabou comigo"

A rapper Fernanda Medrado chocou o Brasil ao tocar o sino (duas vezes) em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Duas semanas depois da saída, Medrado botou a boca no trombone, tanto em entrevistas quanto nas redes sociais, e confessou o real motivo de ter pedido para sair do reality: tudo para preservar seus filhos.

Em vídeo divulgado no Instagram, a cantora afirmou que, apesar de ser um dos maiores sonhos de sua vida, já entrou no reality com o psicológico abalado. Por conta disso, se entregou à pressão promovida pelos outros participantes, em relação a seus posicionamentos e a como estava sendo a recepção do público.

Medrado contou que foram 3 dias inteiros com várias rodas de pessoas afirmando que ela seria cancelada, que não estava agradando ao público e que estava andando com pessoas erradas. O momento que mais abalou a ex-peoa, no entanto, foi quando mencionaram os filhos da cantora. "Foi uma coisa que acabou comigo", desabafou.