Hairstylist de Bridgerton morre de Covid-19 um mês após ganhar Emmy

A cabeleireira e maquiadora da Bridgerton, Lynda J. Pearce, acrescentou sua despedida ao "querido Marc" no Instagram. "Descanse em paz, meu caro amigo. Eu vou te amar para sempre e eu vou mantê-lo seguro em meu coração sempre", escreveu ela.

O pupilo de Pilcher, Wayne Fitzsimmons, prestou homenagem no Instagram, lembrando que ele conheceu o profissional durante a produção de Guys and Dolls, da West End. "Sentindo-me completamente paralisado e arrasado porque meu querido amigo foi tirado de nós esta noite por causa da Covid, depois de contrair o vírus em Los Angeles enquanto ganhava seu Emmy pela 1ª temporada de Bridgerton! Inacreditável!"

Em seu discurso de aceitação do Emmy, Pilcher chamou Bridgerton de "o projeto mais empolgante" para se fazer parte. Fora de seu trabalho na série, Pilcher foi o responsável pelos cabelos de Mary Queen of Scots, Downton Abbey, e Judy and The Nutcracker and the Four Realms. Sua experiência em design em A Bela e a Fera lhe rendeu uma indicação ao Oscar em 2019.

Nossos sentimentos à família e amigos de Marc.