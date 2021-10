Filha de Kourtney Kardashian surge irreconhecível com tattoos no rosto

Penelope Disick, filha de Kourtney Kardashian, surgiu irreconhecível em foto postada pela mãe no Instagram, nesse domingo, 3. No clique, Penelope está com look rocker, peruca e tattoos temporárias no rosto.

Na legenda, a estrela de KUWTK usou apenas alguns emojis com tema de Halloween. O namorado de Kourtney, Travis Barker (conhecido por seu estilo roqueiro), percebeu a última transformação de Penelope, e comentou: "Rockstar".

E parece que a fundadora da Poosh e sua família já estão em clima do Dia das Bruxas, com Kourtney compartilhando suas decorações de Halloween nos Stories, no fim de semana.