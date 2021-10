Thaila Ayala revela que perdeu dois bebês antes da atual gravidez

Em seguida, a atriz explicou que teve que passar por cirurgias após gravidez nas trompas.

"Perdi a trompa direita, mas passei por uma cirurgia meio assustadora, porque foi em cima da hora, porque o bebê, ao invés de descer com sangue e tudo, subiu para o abdômen. Então, meus órgãos ficaram todos boiando ali com um litro de sangue sujo, o que é superperigoso, poderia ter morrido dependendo da situação, do tempo que eu levasse, poderia ter dado uma infecção generalizada", revelou.