Caike Luna, o Cleiton, de Zorra Total, morre aos 42 anos

Caike Luna, ator que deu vida ao personagem Cleiton, do Zorra Total, faleceu aos 42 anos, neste domingo, 3. Caike lutava contra um Linfoma não Hodgkin desde abril e estava internado em hospital de Curitiba.

Sua parceria de quadro no programa humorístico, Katiuscia Canoro, que deu vida à Lady Kate, confirmou a triste notícia nas redes sociais.

"É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão @caikeluna", escreveu ela no Instagram.