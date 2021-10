Britney Spears se pronuncia após pai ser removido da tutela: "Desacelerar e respirar"

Britney, que não estava presente na audiência, aparentemente reagiu à notícia, compartilhando no Instagram que ela estava se sentindo "nas nuvens agora!!!!"

Na mesma postagem, a vencedora do Grammy revelou que pilotou um avião pela primeira vez. Mais tarde, ela e o noivo Sam Asghari postaram fotos dos bastidores da viagem romântica que fizeram juntos.

O preparador físico também expressou sua reação à vitória legal de Britney, escrevendo no Instagram Stories, "LIBERTE BRITNEY! PARABÉNS!!!"

Após a audiência, o advogado da estrela compartilhou uma visão sobre como ela estava se sentindo, dizendo a um repórter fora do tribunal que ela estava "muito feliz" com o resultado. No entanto, Matthew se recusou a fornecer detalhes adicionais, citando privilégios entre advogado e cliente.