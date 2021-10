O que os famosos brasileiros aprontaram na Semana de Moda de Paris

Do dia 27 de setembro a 5 de outubro, acontece a semana mais aguardada do mundo da moda: a Semana de Moda de Paris. A cidade recebe fashionistas e influencers do mundo inteiro para divulgar as tendências que irão guiar a coleção primavera/verão 2022. E, claro, onde tem agito, têm brasileiros!

A temporada deste ano marca o retorno dos desfiles presenciais com plateia. Depois de um hiato de dois anos, as personalidades do mundo da moda não conseguiam conter a empolgação em finalmente desembarcar na cidade luz, e compartilharam tudo pelas redes sociais. A gente quase se sentiu lá!

Os brasileiros compareceram em peso na edição de 2021 do evento. Teve Jojo Toddynho com Naomi Campbell, Neymar festejando com possível affair (e a Bruna Marquezine tá lá também! ), Sabrina Sato e Isis Valverde chorando por saudade dos filhos. E acima de tudo: muita gente roubando os holofotes e dando o que falar.