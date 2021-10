Carla Diaz se irrita com ator dos filmes de Richthofen: "Desrespeitada"

Carla Diaz se irritou com o ator Leo Bittencourt, seu colega de elenco nos filmes sobre Suzane von Richthofen, A Menina Que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, na noite dessa sexta-feira, 1º. Após Leo fazer piada com pôster do filme, Carla disse que se sentiu "muito desrespeitada".

A polêmica teve início após Leo compartilhar no Twitter uma montagem do longa que trocava o título por, "Topa Tudo Por B*ceta".

"Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega!", disse Dias. Inclusive vou fazer uma limpa por aqui… Sempre me pedem para vir no Twitter, mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso", desabafou.