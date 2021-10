Lary Bottino entra em 'A Fazenda 13' durante festa

Lary Bottino é a nova peoa de A Fazenda 13 , em substituição da rapper Medrado. Lary entrou no reality na noite dessa sexta-feira, 1º, durante festa.

A ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV, saiu da despensa ansiosa: "Estou passando mal. Ai, que lindo!", disse ela sobre a casa.

Em seguida, ela saiu pela porta, tocou o sino e disse: "Alguém me busca, ô Guilherme", se referindo a Gui Araújo.

Para quem não sabe, Lary é amiga de Gui e Rico Melquiades fora do reality.