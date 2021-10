5 razões que fazem de Marília Mendonça a verdadeira patroa

Músicas com Maiara e Maraísa

Marília faz colaborações com a dupla desde 2016,e consolidou de vez a parceria com o lançamento do projeto As Patroas 35%. As canções do EP caíram no gosto do público desde que foram divulgadas, no dia 23 de setembro. Elas já preparam uma turnê imperdível para 2022.

Na última semana, as musas receberam a indicação de Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino.