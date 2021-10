Munik Nunes superou cobrança por corpo perfeito com terapia: "Cansei de ligar pras críticas"

Anderson Macedo

Mu, você tá solteira?

Munik foi casada com o empresário Anderson Felício de 2017 a 2019, e confessa que, quando se separou, pensava em nunca mais se casar. Mas com o passar do tempo reviu essa posição. "Não posso ficar presa no que aconteceu no meu casamento. Mas para eu me casar de novo eu teria que colocar na balança coisas que não coloquei no meu relacionamento anterior", explicou. A influencer revela que o casamento ainda é um de seus maiores sonhos.

Sincera como é, a ex-BBB não se incomoda com a exposição de seus relacionamentos. "Sempre que abro a caixa de perguntas no Instagram, de 100 perguntas, no mínimo 40 são se estou solteira". Para a influencer, tentar esconder gera mais curiosidade e especulação. "Prefiro falar logo: gente, estou conhecendo alguém", declarou.

E foi exatamente o que ela nos falou sobre Daniel Cotrim. Os dois foram flagrados diversas vezes nesta semana, mas a influencer garante que não é namoro — pelo menos ainda. "A gente parece um casal de namorados. A gente briga, fica sem se falar, depois se fala de novo. Mas estamos nos conhecendo", contou.