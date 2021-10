As curiosidades por trás dos filmes de Carla Diaz como Suzane Von Richthofen

Não se fala em outra coisa: A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais estão bombando entre os internautas e, especialmente, na Amazon Prime Video.

Os filmes estão entre os mais assistidos da plataforma de streaming e têm alavancado ainda mais a carreira de Carla Diaz, que deu vida a Suzane Von Richthofen. Cada longa possui um ponto de vista, ou seja, de Suzane e outro, de Daniel Cravinhos.

Para quem não presenciou a época do crime, a jovem, na época com 19 anos, matou os pais, Manfred e Marísia, com ajuda de seu namorado e cunhado, os irmãos Cravinhos. O famoso caso que chocou o Brasil aconteceu em 2002 e o trio recebeu a devida sentença.

Por se tratar de algo que deixou os brasileiros incrédulos, algumas curiosidades e polêmicas tomaram conta do público ao redor do elenco e da produção.