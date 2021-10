Tadeu Schmidt deve ser o novo apresentador do BBB

O apresentador do Fantástico, da TV Globo, Tadeu Schmidt vai ser o próximo apresentador do BBB. A colunista do Estadão, Sonia Racy, publicou a informação nesta sexta-feira, 1°. A jornalista chegou a publicar que Tiago Leifert voltaria para apresentar a edição 2022 do reality, mas ratificou a informação e garantiu que o escolhido é mesmo Tadeu Schmidt.

A especulação sobre quem seria o substituto tomou conta das redes sociais a partir do surpreendente anúncio de Tiago Leifert, que pediu demissão da emissora carioca. O ex-apresentador do BBB contou ao público que tem outros planos para a carreira no começo de setembro.

Além do apresentador do Fantástico, Marcos Mion e a ex-BBB Ana Clara, eram especulados para a vaga. Provavelmente, o tempo de casa e a confiança em Schmidt pesaram para a escolha. O jornalista está na Globo desde 1997 e há 15 anos apresenta o Fantástico, um dos mais tradicionais e importantes programas da TV brasileira.