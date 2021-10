Ex-namorada fala sobre relação com Gui Araújo: "Nunca transei com ele"

Gui Araújo, participante de A Fazenda 13, foi envolvido em polêmica. Durante episódio do PodDarPrado, de Gabi Prado, no YouTube, as ex-namoradas de Gui falaram sobre a relação com o ex.

Na conversa, Vitória Bellato e Any Borges deram detalhes sobre momentos íntimos com o peão.

Ao questionarem com quem elas tinham transado entre os participantes do De Férias com o Ex, da MTV, Vitória revelou que nunca teve relações com Gui.