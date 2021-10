BTS e ex-BBBs são os artistas da música mais comentados no Twitter

Abaixo dela, veio The Album, do Blackpink; Map of the Soul: Persona, do BTS; Chromatica, da Lady Gaga; The ReVe Festival: Day 1, do Red Velvet; Walls, do Louis Tomlinson; Dancing With the Devil, de Demi Lovato; Folklore, da Taylor Swift; Batidão Tropical, da Pabllo Vittar e Donda, do Kanye West.