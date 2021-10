Conheça casais famosos que estão em relacionamentos abertos

Existem várias formas de viver um amor, não é mesmo? Após Will Smith revelar que abriu o seu casamento com Jada Pinkett Smith, o assunto sobre relacionamentos não-monogâmicos voltou à tona. Pais de Jaden e Willow, Will e Jada está junto desde 1997. "Jada nunca acreditou em casamento convencional. Ela cresceu de uma maneira muito diferente de como eu cresci", contou em entrevista à revista americana GQ. Os artistas não são os únicos no mundo das celebridades a assumir que tem um relacionamento aberto.

Mas vale lembrar a importância do público não idealizar as relações dos seus ídolos. Como o próprio ator hollywoodiano ressalta: "Houve discussões intermináveis e significativas sobre o que é perfeito em uma relação". Por isso, é legal respeitar os limites de cada um, combinado?

Apesar de ainda ser um tema tabu, é possível perceber como a Internet aborda cada vez mais o tópico. Entre os famosos que já adotaram o modelo, há casais como Bianca Andrade e Fred e Marco Nanini e Fernando Libonati. Confira!