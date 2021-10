Juliette comete gafe com Anavitória ao citar crush em Tiago Iorc

Juliette Freire é uma figura que sempre arranca risadas, não é mesmo? Dessa vez não foi diferente. O duo Anavitória foram as convidadas desta quinta-feira, 30, no seu programa musical TVZ. Juliette fez a dinâmica "Verdade ou Consequência" com as cantoras e entrou em uma saia justa. Ao falar que seu crush famoso é Tiago Iorc, sentimos de longe o climão! Isso porque a dupla tem uma desavença com o artista.

"Tem que ser brasileiro? Não, o meu todo mundo já sabe, é o Tiago Iorc. Todo mundo já sabe, já disse isso mil vezes. Eu sei que ele namora, é platônico, viu minha gente", disse a influencer. Em resposta, Ana Caetano soltou somente um "Olha" e Vitória Falcão disse: "Valha mulher". O mais engraçado é que a paraibana não percebeu o que estava rolando.

As meninas foram ao programa apresentar o clipe da parceria com Jorge & Matheus, Geleira do Tempo, já disponível no YouTube. Também cantaram os singles Amarelo, Azul e Branco e Pupila.