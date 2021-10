TWICE lança seu primeiro single em inglês, 'The Feels'

Quer mais lançamento? Então toma! O TWICE lançou o seu novo single The Feels, nesta sexta-feira, 1°. É a primeira música totalmente em inglês da girl group de k-pop, disponível em todas as plataformas de áudio. Ela já conta até com videoclipe, viu? E a divulgação não para: as divas do TWICE estarão no The Tonight Show de Jimmy Fallon, tradicional talk-show dos EUA, fazendo a primeira performance da canção.

Com nove integrantes, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu, o grupo é um dos mais famosos da terceira geração do k-pop. Formado pela JYP Entertainment, todas se juntaram em 2015, a partir do reality show Sixteen.

Seu primeiro lançamento foi em outubro daquele mesmo ano, o EP The Story Begins. Em 2018, se tornaram o primeiro grupo feminino da Coreia do Sul a ganhar um certificado de Platina da KMCA (Associação de Conteúdo Musical da Coreia).