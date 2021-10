Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada de 'Emily em Paris'

A série Emily em Paris foi o verdadeiro "ame ou odeie" do streaming! Apesar de muitas críticas, a produção segue com fãs fiéis, indicações no Globo de Ouro 2021, e uma 2ª temporada que teve data de lançamento confirmada no último sábado, 25.

Os novos episódios estarão disponíveis na Netflix a partir do dia 22 de dezembro e prometem mostrar as novas aventura de Emily (Lily Collins) na cidade luz. Veja abaixo quais as principais novidades que teremos na nova temporada: