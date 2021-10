Marcas brasileiras que já foram usadas por artistas gringos

A brasileira Havaianas faz tanto sucesso lá fora, que tem até um modelo apelidado por nós de "Havaianas de gringo", sabe, aquele com a bandeira do Brasil nas tiras? A marca se tornou para os estrangeiros a personificação do estilo brasileiro, e já está presente em mais de 100 países.

Mas os chinelos não foram os únicos itens nacionais a conquistar o exterior—cada dia mais, o nome de designers brasileiros ganha espaço no guarda-roupa das famosas.

Não adianta tentar: ninguém faz biquínis como o Brasil. Uma prova disso é uma declaração da modelo Naomi Campbell. Ela afirmou, durante o São Paulo Fashion Week, de 2004, que quando o assunto é moda praia, ela só confia em Amir Slama. A modelo até chegou a ter uma coleção em parceria com a Rosa Chá, marca do designer. Em em 2012, Amir foi homenageado em Cannes, com o prêmio de Excelência Criativa. Uau!



Outro fã dos biquínis brasileiros é Demi Lovato. Em um clique no Instagram, a cantora apareceu usando um conjuntinho verde neon com animal print da marca Maré Maré. E não foi só isso: ela ainda afirmou que aquele era seu biquíni favorito por causa da parte debaixo "abrasileirada".

E como esquecer quando Beyoncé, em viagem para o Havaí com o maridão, em 2016, usou um maiô da Cia Marítima? Nós, certamente, não.