Confira os looks de Harry Styles na turnê 'Love On Tour'

Além dos terninhos, itens como calças de cintura super alta, echarpes, colares de pérolas e vestidos, a exemplo da capa do artista na Vogue americana no ano passado, transformaram o músico em uma referência fashion.

No primeiro show da turnê, em Las Vegas, o astro já apareceu com um look bafônico: um conjunto rosa e um colete de paetês, junto com uma bota bege de cano médio. Gucci ainda marca presença, com a direção criativa do italiano Alessandro Michele.

Os próximos seguiram um conceito parecido, mudando as cores e os tons das peças. Com tendências vintage, as roupas chamam bastante a atenção. Vista de perto então…