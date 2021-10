Dulce María e seus laços com Brasil: cantora é a ex-RBD mais ouvida no país

Quase uma brasileira! Na última semana, Dulce María passou a ser a ex-RBD com mais ouvintes mensais no Spotify, aqui no Brasil. Até então, a marca estava com Maite Perroni. Com lançamentos ao lado de brasileiros, a cantora fica cada vez mais próxima de seu público fiel presente no país.

Os feats trazem nomes como Kevin O Chris, com Ela Tá Movimentando e Céu Azul, parceria entre a mexicana, Ferrugem e a ex-BBB Flay. A artista, ao longo de sua carreira, demonstra uma grande versatilidade musical. Além das duas parcerias, também cantou junto com a cantora Manu Gavassi, na faixa "Antes Que Ver el Sol".

Desde 2004, com o papel de Roberta Pardo no elenco de Rebeldes, o carinho dos brasileiros que acompanham seu trabalho sempre a surpreendeu. Com o fim do grupo, em 2008, Dulce seguiu atuando e cantando e já afirmou "morrer de saudades dos fãs brasileiros". Vamos ver mais sobre como anda a carreira dela que é a sobrinha-neta da Frida Kahlo?