Os detalhes do fenômeno global 'Now United'

Peças de roupa, mochilas, cadernos, caneca, esmalte, desodorante e até chocolate! Se você já viu algum desses itens estampados com uma espécie de bandeira LGBTQIA+ circular e ficou se perguntando o que era, é o símbolo do Now United, supergrupo global que é a nova sensação entre a Geração Z. Não estranhe se nunca tiver ouvido nenhuma música, o grupo não é de rádios, nem de paradas. Inovadores em todos os aspectos, o foco da estratégia do Now United é a internet. Duvida? É só passar 5 minutos no TikTok, onde o grupo tem mais de 7 milhões de seguidores.

Mas o que é esse Now United—e como podem ser tantos? A banda é o primeiro super grupo global de música pop. Cada integrante (atualmente, são 18) representa um país, com o intuito de simbolizar a união dos povos, como o próprio nome entrega. Eles se posicionam como um grupo democrático e plural, que representa a diversidade de várias culturas e dessa geração. Eu ouvi ONU musical?

O Now United foi formado em 2017 pelo agente e produtor de televisão Simon Fuller, que foi empresário das Spice Girls. Fuller foi idealizador e jurado do "American Idol" e "So You Think You Can Dance". Uma máquina de produzir sucesso, né?