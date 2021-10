Kaká e Carol Dias mandam indireta à Carol Celico após polêmica

"Alguns meses antes do casamento do Kaká, em 2019, uma notícia sobre uma possível tentativa de reconciliação surgiu, porém as informações foram prontamente desmentidas por ambos, Caroline e Kaká. Ambos têm uma excelente relação e muito respeito pelos 14 anos de muitas conquistas quando estiveram juntos e pela linda família que constituíram, com dois filhos maravilhosos. Lamentamos mais uma vez a situação e continuamos torcendo para que a maturidade traga realmente mais segurança e clareza para quem a necessitam", disse a equipe de Celico.