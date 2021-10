Gostou de 'Round 6'? Confira 5 produções semelhantes à sul-coreana

As The Gods Will

Dirigido por Takashi Miike, o filme de terror sobrenatural japonês é baseado no primeiro arco da série de mangá de mesmo nome de Muneyuki Kaneshiro e Akeji Fujimura. Assim como Round 6, a atração mostra um jogo de sobrevivência com direito a muitas disputas sangrentas; e a semelhança foi tão grande que muitos internautas acusaram a série de plagiar este longa.