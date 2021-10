As colaborações entre artistas da música e marcas de tênis

Drake & Nike

Em parceria com a Nike, o fenômeno canadense assina a marca Nocta, uma referência ao processo criativo noturno do rapper. O primeiro produto da colaboração foi um tênis apelidado de Nike Hot Step Air Terra, robusto, com detalhes de couro e dourados, mas com predomínio do branco, marca do artista. Drake também já lançou as próprias versões do clássico Air Force.