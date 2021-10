Larissa Manoela tem carro com volante coberto por cristais

Recentemente, Larissa mudou o visual para sua nova personagem.

"Seeeee eu não consegui dormir, não é cafeína é culpa da NOVA MORENA. Okay, essa música definiu tudo! Eu quase não consegui dormir, era tanta ansiedade pra compartilhar com vocês a minha nova versão…TÁ AÍ! O 'come back' veio e acompanhado de uma nova fase mega especial. Gostaram?", escreveu ela aos seguidores.

"Eu adoro mudar. Até uso a 'desculpa' de que é por conta do meu trabalho, mas a verdade é que gosto de me ver diferente, com cortes novos, cores novas. Eu amei o ruivo. Mas quando eu soube que voltaria a ter um cabelo mais próximo da minha cor natural, fiquei animada. Até porque desde que comecei a estudar e a ter contato com a personagem, sempre a idealizei assim, com essa caracterização", contou ela à revista Quem.