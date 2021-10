Ao vivo! Lucas Penteado grava suposta traição da noiva em live

Um flagra? Lucas Penteado expôs a suposta traição da noiva, Júlia, em uma live no seu Instagram. No início da madrugada desta sexta-feira, 1º, Lucas abriu a transmissão falando que a noiva e o segurança do prédio haviam ficado juntos.

"Como a senhora vai fazer agora pra explicar para todo mundo? Depois que eu fui lá no Altas Horas, em várias outras entrevistas falar que eu te amava. Alugamos um apartamento que é muito caro", disse ele.

Durante a gravação, filmou o rosto dos dois enquanto estavam no elevador. Ambos pediram para parar, mas o ator continuou. "Ô quanta gente! Que feio. Que bom que aconteceu no ar, no ao vivo", completou.