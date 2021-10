Ana Furtado faz alerta a seguidoras após se curar do câncer de mama

Desde que foi diagnosticada com câncer de mama em 2018, Ana Furtado usa as redes sociais para conscientizar sobre a doença e ajudar outras mulheres. Curada em 2019, a apresentadora continua a falar sobre a importância de estar atento ao corpo. Na manhã desta sexta-feira, 1º, as mensagens de Ana Furtado foram ainda mais especiais: de forma informativa e honesta, a atriz introduziu o Outubro Rosa, mês internacional de conscientização sobre o câncer de mama.

"Seja bem-vindo, Outubro Rosa! Que você possa iluminar, transformar e salvar a vida de milhares de mulheres! Conte comigo!", foi assim que, pelo Instagram, Furtado lembrou a todos da importância do mês.

"Com o medo da Covid-19 e, muitas vezes, por conta do longo tempo de espera para conseguir agendar consultas e exames, muitas mulheres deixaram seus check ups para depois. Mas nós sabemos que o câncer de mama não espera", reforçou a apresentadora.