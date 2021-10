Karin Hils lança single 'Sente a Pressão': "Fala sobre quem eu sou"

Karin Hils está de volta ao cenário musical! Karin, uma das convidadas do Drag Me As a Queen com celebridades, lançou nesta sexta-feira, 1º, a canção Sente a Pressão.

O single é o quarto de sua carreira solo e deve integrar o seu futuro EP. Os outros lançamentos foram Fogo, Pra Você Ficar e Nossa Lei.

Sente a Pressão oferece um ritmo de swing black funk e uma letra que mostra de onde a musa veio, onde está e onde quer chegar. Sucesso!