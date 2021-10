Ex-marido leva polícia para impedir show de Andressa Urach em boate

Mais um capítulo da novela! Na madrugada desta sexta-feira, 1°, Thiago Lopes postou em seus stories registros da ex-mulher, Andressa Urach, depois que ele foi buscá-la na boate Gruta Azul. Detalhe, ele apareceu no estabelecimento ao lado da polícia. A casa de shows fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A foto tinha os dizeres "Em casa. E bem pianinha". Recentemente, Andressa Urach e Thiago anunciaram a separação e ela afirmou que voltaria a fazer programa.

Vale lembrar que, em agosto, os dois divulgaram que estavam esperando um bebê. Em prints, a modelo o acusa de traição. Na madrugada desta sexta, Urach publicou o momento em que Thiago chegou ao local. "Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia! Quer mandar me prender por quê?", compartilhou no Instagram.

O show começaria à 01h30 da manhã. "Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida", disse a ex-Fazenda.