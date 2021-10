Fãs de Grey's Anatomy reagem após Scott Speedman entrar para 18ª temporada

Os fãs de Grey's Anatomy, série que conta com muitas polêmicas de bastidores, já sabiam que uma pessoa do passado iria retornar para a 18ª temporada. No entanto, o publico se surpreendeu ao descobrir que se trata de um personagem que participou de apenas um episódio.

Após as prévias que diziam que "alguém do passado de Meredith retorna", o drama da ABC revelou nessa quinta-feira, 30, que a pessoa em questão é o cirurgião Nick Marsh, interpretado por Scott Speedman, que agora faz parte do elenco regular da série. A reunião ocorreu quando Meredith (Ellen Pompeo) trombou com o médico durante um encontro em restaurante em Minnesota, enquanto ela estava sendo recrutada por um neurocirurgião interpretado por Peter Gallagher.

Embora Nick e Meredith tenham se conectado durante um único episódio da 14ª temporada, no qual eles flertaram à medida em que ele se recuperava da cirurgia para reparar seu rim, os fãs esperavam ver alguém que tivesse passado mais tempo na trama.

Usando uma foto de Addison, vivida por Kate Walsh, um internauta escreveu no Twitter: "Quem a gente queria", seguido de uma foto de Nick Marsh, com a legenda: "Quem a gente conseguiu". Felizmente, os fãs ainda terão esse desejo realizado em breve, já que Kate, que saiu da série após a terceira temporada, está de fato definida para retornar nesta temporada.