Kevin O Chris rebate Erasmo Viana e nega ter beijado outro homem

Mais uma vez, Erasmo Viana dando o que falar! Em conversa com Mussunzinho, Marina Ferrari e Tati Quebra Barraco, o participante de A Fazenda 13, reality da RecordTV, declarou já ter visto MC Kevin O Chris beijando outro homem. "Já já estou entrando com um processo!", contou o funkeiro, pelas redes sociais. Xiii...Mais um para a conta de Erasmo Viana!

"Vi ele beijando um cara. Não ele, o outro que cantou para a gente aqui na festa", disparou Erasmo. "Kevin O Chris?", perguntou Marina. O peão afirmou, e disse que tudo aconteceu em Fernando de Noronha. "Todo mundo viu. Não foi só eu, não", completou o influenciador, que não parou por aí: "Hoje é mais tranquilo". Vale lembrar que Erasmo está sendo criticado na web por comentários bifóbicos que fez em relação à Aline Mineiro.

Pelos stories do Instagram, Kevin O Chris resolveu tirar a história a limpo. "Se fosse verdade eu teria comentado com um f***-se pra ele", começou Kevin. "Mas já que não foi, vou divulgar uma música nova no meu stories, porque está bombando depois disso, e jaja estou entrando com um processo!!!".