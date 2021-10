Mussunzinho é o segundo eliminado de 'A Fazenda 13'

É, não deu! Mussunzinho foi o segundo eliminado de A Fazenda 13, reality show da RecordTV. Com somente 23,52% dos votos, deixou o programa nesta quinta-feira, 30. A mais votada pelo público foi Dayane Mello, com 45,92% dos votos, seguida por Bil Araújo, com 30,56%. A participação de Mussunzinho tem como destaques a amizade com Tati Quebra Barraco e os desentendimentos com Erika Schneider.

Como fazendeira da semana, a peoa colocou o filho de Mussum direto na roça. A justificativa da dançarina afetou o ator, que não gostou de ser acusado de machismo. Por conta do estresse gerado entre os dois, ambos esclareceram a situação na tarde antes da eliminação.

Durante a entrevista na Cabine de Descompressão, programa online de bate-papo com os eliminados, o ex-peão falou sobre o assunto. "Eu me senti muito magoado [com a situação]. Quando ela me indicou, eu meio que senti, eu já sabia antes que seria eu [o indicado]. Com o Bil era diferente, a treta dela com o Bil, ela sentia um medo pelo Bil, ela puxou o freio de mão."