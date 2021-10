Kim Kardashian se veste de roxo da cabeça aos pés em jantar com Kanye West

Kim Kardashian não brinca em serviço quando o assunto é moda e usou um look bafônico durante jantar com Kanye West. Oito meses após pedido de divórcio, Kim e Kanye foram vistos no badalado restaurante Nobu, em Malibu, nessa quinta-feira, 30.

Como esperado, o ex-casal fashionista lacrou no visual, com direito à Kim vestida da cabeça aos pés de roxo, incluindo luvas e um casaco marrom por cima. Para finalizar, a musa escolheu óculos escuros e prendeu o cabelo em uma longa trança.

Já o ganhador do Grammy, surgiu com look sóbrio formado por camiseta e calça preta, boné, óculos escuros e uma bolsa pendurada no pescoço.

Embora não esteja claro se houve algo mais por trás do passeio, essa não é a primeira vez que os pais de quatro filhos foram vistos juntos desde que a Kardashian entrou com um pedido para encerrar seu casamento de quase 7 anos, em fevereiro.