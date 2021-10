Megan Rapinoe e Alex Morgan se pronunciam após técnico ser acusado de abuso sexual

Getty Images

Morgan convocou a Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) e pediu que "aceitem a responsabilidade por um processo que falhou em proteger suas próprias jogadoras desse abuso".

A comissária da NWSL, Lisa Baird, disse que ficou "chocada e enojada ao ler as novas alegações", de acordo com sua declaração sobre as acusações contra Riley. Ela escreveu: "A liga, em conjunto com o North Carolina Courage, reagiu rapidamente em resposta a essas novas alegações, e o ex-técnico Paul Riley foi demitido".

Ela disse que as alegações foram relatadas ao US Center for SafeSport para investigação.