Gabriel Salazar, estrela do TikTok, morre aos 19 anos em acidente de carro

Gabriel Salazar, conhecido por seus 2 milhões de seguidores no TikTok como @gabenotbabe, morreu aos 19 anos. Gabriel foi o motorista envolvido em uma perseguição policial no último domingo, 26, que resultou em acidente fatal, que matou o influencer e mais três passageiros, segundo declarações da Patrulha Rodoviária do Texas e do Gabinete do Xerife do Condado de Zavala.

As autoridades disseram que Gabriel estava dirigindo um Chevrolet Camaro 2014 ao norte na rodovia US 83, perto de La Pryor, no Texas, por volta de 1h25 da manhã.

Segundo o gabinete do xerife, um policial ouviu por acaso um oficial do Departamento de Polícia de Crystal City iniciar uma parada no trânsito. O oficial então disse que ele estava "perseguindo ativamente" um Chevy Camaro branco.

O policial tentou ajudar a implantar um "dispositivo de esvaziamento do pneu", mas "não teve sucesso", segundo o departamento. O policial disse que depois ouviu um oficial da CCPD informar que "o veículo tinha capotado e estava totalmente envolto em chamas".